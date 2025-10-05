ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Вечеринка от яхт-клуба «Сила ветра»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Вечер будет посвящён завершению парусного сезона. С 18:30 до 19:00 пройдет сбор гостей. Далее участников ждут награждение призеров Кубков, игры на знакомство, виртуальная регата, геогессер, корнер с мерчем и стена с впечатлениями от сезона и пожеланиями на следующий год. С 19:00 до 22:20 будет проходить мастер-класс по созданию обвесов от арт-резиденции «РЕАКТОР». Его организует художница Айгуль Найдышева. С 22:00 до 23:00 участников ждет игра на скорость по разбиванию глыбы льда с призами. Музыкальная часть продлится с 22:00 до 0:00. Диджей-сеты на виниле отыграет Андрей Данилов. Звучать будут френч-тач, индитроника и эстетик-электро эпохи new wave. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста