Вечер будет посвящён завершению парусного сезона. С 18:30 до 19:00 пройдет сбор гостей. Далее участников ждут награждение призеров Кубков, игры на знакомство, виртуальная регата, геогессер, корнер с мерчем и стена с впечатлениями от сезона и пожеланиями на следующий год. С 19:00 до 22:20 будет проходить мастер-класс по созданию обвесов от арт-резиденции «РЕАКТОР». Его организует художница Айгуль Найдышева. С 22:00 до 23:00 участников ждет игра на скорость по разбиванию глыбы льда с призами. Музыкальная часть продлится с 22:00 до 0:00. Диджей-сеты на виниле отыграет Андрей Данилов. Звучать будут френч-тач, индитроника и эстетик-электро эпохи new wave. Вход бесплатный по предварительной регистрации.