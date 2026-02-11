ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Вечер современного танца

MON, улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Вечер современного танца, где ты снова откроешь для себя новые имена. Познакомишься с танцовщиками из Санкт-Петербурга и Самары — Татьяной Тарабановой и Андреем Разживиным. Они покажут перформанс «Говорите правильно по…» Во второй части вечера увидишь «Tartar» — коллаж из мыслей, образов и танцевальных техник, родившийся в процессе многочасовой импровизации Нурбека Батуллы, Марии и Марселя Нуриевых.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

по подписке
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень
по подписке
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста