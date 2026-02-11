Вечер современного танца, где ты снова откроешь для себя новые имена. Познакомишься с танцовщиками из Санкт-Петербурга и Самары — Татьяной Тарабановой и Андреем Разживиным. Они покажут перформанс «Говорите правильно по…» Во второй части вечера увидишь «Tartar» — коллаж из мыслей, образов и танцевальных техник, родившийся в процессе многочасовой импровизации Нурбека Батуллы, Марии и Марселя Нуриевых.