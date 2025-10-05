Встреча приурочена ко дню рождения великого поэта — Сергея Есенина. В программе: — Чтение стихотворений; — Теоретическая составляющая о направлениях поэзии Серебряного века; — Открытый микрофон: возможность прочесть или спеть стихи своих любимых поэтов-серебряников. Погрузись в особую атмосферу вечной поэзии и насладись приятной компанией творческих людей. Для записи на выступление пиши организатору.