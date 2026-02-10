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Про событие
Событие для любителей джаза и интеллектуальных развлечений. На сцене в Лядском саду выступят локальные джазовые коллективы, в том числе музыкальная группа «КамаСтройИнвест» — «Стройплощадка», а хедлайнером вечера станет федеральный артист. Шахматную зону, как и всегда, организуют команда Yaratam Chess. Тебя ждёт любительский турнир, сеанс одновременной игры с гроссмейстером, отдельный детский турнир, а также зона свободной игры для тех, кто хочет просто сесть за доску без соревнований. Регистрация на все форматы откроется 5 августа, участие бесплатное. Регистрация на шахматы: https://voroh.ru/event/1038537/ Кроме этого, для гостей будет доступна гастрономическая зона от казанских кафе и ресторанов со специальным меню вечера. А среди параллельных активностей — детская зона от La Casa, фотобудка и развлекательные форматы от городских проектов. Вход на мероприятие свободный.
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