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Вечер джаза и шахмат

Лядской сад

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Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Концерты
Еда

Про событие

Тебя ждут джазовые концерты известных бэндов и оркестра, шахматные турниры, а также гастрономическая и развлекательная зоны. На сцене выступят CGM Orchestra, Funky-Punky band, сикстет «Фанта-Джаз» и квартет Ruden Jazz Band. Гастрономическую зону представят La Casa, «Артель», «Смородина», The Medovik и «Театральный Буфетъ» с меню из закусок, десертов и напитков. Гостей порадуют фотобудка, детская зона и сувениры от магазина «Сияние» и цветочного бюро «Листок».

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