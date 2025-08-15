Тебя ждут джазовые концерты известных бэндов и оркестра, шахматные турниры, а также гастрономическая и развлекательная зоны. На сцене выступят CGM Orchestra, Funky-Punky band, сикстет «Фанта-Джаз» и квартет Ruden Jazz Band. Гастрономическую зону представят La Casa, «Артель», «Смородина», The Medovik и «Театральный Буфетъ» с меню из закусок, десертов и напитков. Гостей порадуют фотобудка, детская зона и сувениры от магазина «Сияние» и цветочного бюро «Листок».