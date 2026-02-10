Мария Матвейчук в Казани с новой программой: «Вам письмо». Эта программа — как ящик с письмами. Чужими, личными, вымышленными. Иногда — себе. Иногда — тем, кто уже не ответит. Не всегда красивыми, но настоящими. Мария будет читать то, что сохранилось. Послания из прошлого века и записки наших современников. Стихи Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Яны Мкр и многих других поэтов, чьи письма-стихи отзываются во мне мурашками. Будет тишина, которая значит больше, чем слова. Будут смешные строки. Будут щемящие. Будет сцена, с которой один человек поделиться чем-то важным с другим. Это не спектакль. Это — вечер, на который пришло письмо. Вам. Аккомпанировать на вечере будет талантливая композитор, певица и автор песен — Саша Солнцева