Вадим Коробков
Спартаковская улица, 2к1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вадим Коробков – стендап комик из Москвы, который в своих шутках поднимает темы поколений, отношения мужчин и женщин и все актуальные проблемы человечества. Концерты Вадима Коробкова это всегда живо весело и динамично. Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи