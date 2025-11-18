Вадим Коробков – стендап комик из Москвы, который в своих шутках поднимает темы поколений, отношения мужчин и женщин и все актуальные проблемы человечества. Концерты Вадима Коробкова это всегда живо весело и динамично. Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди.