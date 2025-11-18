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Вадим Коробков

The Jungle Restaurant-Theatre
Спартаковская улица, 2к1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вадим Коробков – стендап комик из Москвы, который в своих шутках поднимает темы поколений, отношения мужчин и женщин и все актуальные проблемы человечества. Концерты Вадима Коробкова это всегда живо весело и динамично. Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди.

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