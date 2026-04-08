Вдохновившись атмосферой культовых европейских вечеринок, где каждый ужин превращается в феерическое представление, создатели воплотили нечто большое, чем просто ресторан. The Jungle — это ресторан-театр премиум класса с великолепной и уникальной шоу программой. Твоему вниманию будет представлена насыщенная завораживающая программа с участием шоу-балета The Jungle, вокалистов, диджеев, танцоров и арт-групп. Сайт — https://junglekzn.ru/ Режим работы: пн-чт 18:00–04:00; пт,сб 18:00–06:00; вс 18:00–04:00
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