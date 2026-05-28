Возраст 6+
Спектакли
Про событие
Перфоманс, который объединит свет, звук и движение, исследуя границы между реальным и цифровым мирами. Режиссёр — Рашид Османов, хореограф — Марат Казиханов, визуальная часть — инсталляция PAX от СЕТАП x T2, музыкальное сопровождение — группа INDEX III.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи