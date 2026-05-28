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Казанский государственный цирк? площадь Тысячелетия, 2

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Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Перфоманс, который объединит свет, звук и движение, исследуя границы между реальным и цифровым мирами. Режиссёр — Рашид Османов, хореограф — Марат Казиханов, визуальная часть — инсталляция PAX от СЕТАП x T2, музыкальное сопровождение — группа INDEX III.

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