В программе утренней вечеринки: 8:00-9:00 — Утренняя йога от студии «Шанти» 9:30-10:00 — Рисование портретов на стаканчиках от художницы lunamontem 9:30-10:00 — Мастер-класс по рисованию на открытках от женского сообщества Rebreathe 10:30-11:00; 12:00-12:30 — Каппинг от команды Skuratov Сoffee 11:00-12:00 — Мастер-класс по рисованию картин акрилом Маркет домашних растений от «Природа store». Для участия в активностях нужна регистрация. Специальный гость — Антон Савенко— музыкальный блогер, диджей и создатель телеграм и ютуб каналов «а можно потанцевальней?». Музыкальная программа: 9:00-10:00 — DJ amiri 10:00-10:45 — DJ zoryanskiy 10:45-11:30 — DJ yankovskiyk 11:30-12:15 — DJ многоритм 12:15-13:00 — DJ на сдачу 13:00-14:00 — Хедлайнер вечеринки — DJ Антон Савенко