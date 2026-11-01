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Про событие
Дискотека с особенным французским шармом. На уроках френч-тач классика и инди-дэнс звучат наряду с грязным синтвейвом и припанкованным электрохаусом парижской клубной сцены нулевых. Надевай свои береты и самые удобные ботиночки для танцев. Вход: 300 ₽ (или свободный для подписчиков тг-канала). ТГ канал: https://t.me/solkzn
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