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Уроки французского

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дискотека с особенным французским шармом. На уроках френч-тач классика и инди-дэнс звучат наряду с грязным синтвейвом и припанкованным электрохаусом парижской клубной сцены нулевых. Надевай свои береты и самые удобные ботиночки для танцев. Вход: 300 ₽ (или свободный для подписчиков тг-канала). ТГ канал: https://t.me/solkzn

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