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Дом, который построил Джек

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дурная репутация пятницы 13-го пусть остаётся для кино, а здесь пятниц не боятся. Ты в домике! Танцпол — вот место, где можно забыть не только о тревожных суевериях, но и о социальных ролях, условностях и внешнем контроле. А единственное потустороннее, во что тут верят, — это дух Джека… В клубной культуре есть понятие джекинг (jacking), связанное с чикагской хаус-сценой и её пружинящей манерой танца. Это телесное освобождение: когда не ты танцуешь под музыку, а Джек музыка буквально двигает тобой. Неуправляемое желание тела и почти медитативное состояние в процессе. А «Дом, который построил Джек» — пространство для контролируемой потери контроля. Там, где реальность постепенно теряет устойчивость и размывается в груве. Вход: 500 ₽ (или 300 ₽ для подписчиков тг-канала). ТГ-канал: https://t.me/solkzn

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