За основу спектакля взята пьеса татарского классика Галиаскара Камала «Беренче театр» («Первое представление»). Название переводится как «Одиннадцатое представление», с отсылкой на то, что дом купца Муллина - это дом номер одиннадцать по улице Марджани. Представление начнётся во дворе, а продолжится уже внутри дома. После гостей ждёт традиционное чаепитие с травяным чаем и выпечкой, и примерка исторических костюмов - можно сделать фото в интерьерах XIX века. Во время чаепития тебя знакомят с историей дома Муллина и предложат поделиться впечатлениями. Спектакль на татарском языке, в нём участвуют актеры Тинчуринского и Кариевского театров, а также студенты театрального училища и сотрудники музеев. Для русскоязычных зрителей предусмотрено либретто на русском языке и qr-код для чтения через телефон. Билеты можно купить у организатора по телефону 8 (927) 033 57 53 (Марсель).