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Tulum Showcase

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Казань станет частью глобального музыкального движения. В этот вечер московский шоукейс TULUM представит ведущих артистов электронной сцены. Хедлайнеры: • Izhevski — один из самых значимых диджеев России, мастер атмосферного звучания, участник проектов Radi Mira I Lubvi, фестивалей Odyssey, NewStar Camp, Burning Man. • Wein • GAVR. Поддержка: • Kris Nami (Панган) • Roma Frost (Москва) • Kristina She (Казань) В программе: • Камерная вечеринка с акцентом на качественный звук • Актуальная музыка в жанрах house, organic и afro house FC / Dress code: Boho Style

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