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Вечеринки
Про событие
Видя этот адрес, таксисты давно уже спрашивают не «что тут находится?», а «какая сегодня вечеринка?». Каждый уголок здесь пропитан историями: у всех они свои, но в целом — одна общая. В программе вечера — зарубежный привоз, два танцпола и любимые казанские диджеи. Ближе к дате цена билетов может повышаться.
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