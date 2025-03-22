Видя этот адрес, таксисты давно уже спрашивают не «что тут находится?», а «какая сегодня вечеринка?». Каждый уголок здесь пропитан историями: у всех они свои, но в целом — одна общая. В программе вечера — зарубежный привоз, два танцпола и любимые казанские диджеи. Ближе к дате цена билетов может повышаться.