Цветы сопровождают человека везде: они появляются в садах и на подоконниках, в натюрмортах и гербариях, на праздниках и похоронах, в стихах, фильмах и воспоминаниях. Человек привык считать их украшением, но редко задумывается о том, что растения формируют взгляд на время, красоту, заботу и повседневную жизнь. Фестиваль «Цветы и повседневность» — это приглашение замедлиться, увидеть привычное заново и почувствовать, что красота рождается не только в исключительных событиях, но и в самых простых ежедневных жестах: полить растение, собрать букет, заметить распустившийся цветок по дороге домой или сохранить засушенный лист между страницами книги. Что тебя ждёт: — Свежие цветы от «Аленький цветочный» — 16:00–17:00 / медленное чтение по книге майкла мардера «Растения философов. Интеллектуальный гербарий» Перешагнув «за» физику, почтенная метафизическая традиция философии продолжила питаться от своей природной основы, регулярно обращаясь к растительным метафорам и аллегориям, но оставляя их на периферии своего внимания и тем самым «обесценивая, инструментализируя и делая банальной» саму жизнь. Майкл Мардер решается на деконструкцию этой почти бессознательной привычки философов от Античности до современности, выявляя сокрытую в тени магистральной мысли растительную философию. Встречу проведёт: Регина Сагитова, основательница проекта «Культура повседневности» 17:30-18:30 / лекция: «Для кого роза цвела? Образы цветов в искусстве» Во все времена люди и художники обращались к природе, а цветы и растения — важная её часть. — Почему человеку нравится смотреть на цветы и изображать их? Какие секреты хранят шедевры мировой живописи? Как связаны между собой гладиолус и гладиаторы? Почему Ван Гог рисовал подсолнухи, а Моне — кувшинки? Лектор: Александра Савельева, кандидат философских наук, ассистента кафедры социальной философии КФУ. 19:00–20:00 / лекция: «От кувшинок Моне до белладонны Агаты Кристи. Что скрывают сады великих творцов?» Человек приносит домой черенки, радуется каждому новому листу и бережно пересаживает цветы. Но задумывался ли ты, что на самом деле ты выращиваешь, когда ухаживаешь за растениями? Для многих гениев он был метафорой их внутренней реальности, границей между ужасающей реальностью и порядком, и иногда единственным способом выжить. ?На лекции посмотришь на растения не глазами ботаников, а сквозь оптику человеческой психики. Зачем Франц Кафка, задыхаясь от бюрократии и тревоги, мечтал стать простым садовником? ?Как Фрида Кало собирала себя заново через мексиканские суккуленты? ?Почему создатель мрачных антиутопий Джордж Оруэлл страстно сажал розы, а Агата Кристи выращивала на клумбах ядовитую белладонну? Поговоришь о Моне, Дарвине, Чехове и Гете, и о том, как посаженное семя становится верой в будущее. Лектор: Ралина Стрелкова, психоаналитик, преподаватель ИПиО КФУ, аспирант КФУ, автор проекта «Эти Ваши анализы» — Также на фестивале будет книжный маркет :)