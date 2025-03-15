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Цветочный рейв в Скуратове

улица Щапова, 14/31

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Про событие

Тёплое утро с классной музыкой от Zoryanskiy и Гермионы Рейнджер и цветочным латте. Zoryanskiy — бариста кофейни Айдар. Он увлекается диджеингом и музыкой, а еще обожает общаться с гостями и узнавать их лучше! Поэтому, он как никто готов сыграть классный сет и потусоваться вместе. Гермиона Рейнджер — субличность Динары bilgesez, казанского диджея и культурной энтузиастки из Казани, в образе которой она ставит любимую поп-музыку.

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