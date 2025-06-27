На лекции кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет об истории появления и использования цвета в кино, об основных цветовых схемах, а также на примере культовых лент великих режиссеров проанализирует значение, психологию и выразительные возможности определенного цвета в кадре. Состав фильмов не раскрывают (интрига), но по секрету – Дэвид Линч и Уэс Андерсон будут! Как думаешь, каким цветом они будут представлены?