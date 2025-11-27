Архитектура — как мода, как жизнь, как дыхание времени. Кажется, всё новое — это просто хорошо забытое старое. Все привыкли думать, что стили сменяют друг друга навсегда: классицизм — модерн — конструктивизм — постмодерн… Но если посмотреть внимательнее, архитектура живёт по кругу. Она движется как маятник — от строгости к свободе, от украшения к чистоте, от камня к стеклу, от стекла обратно к дереву и кирпичу. На лекции, как устроено это архитектурное колесо и ответят на вопросы: - Почему после строгого классицизма рождается вычурная эклектика, а затем появляется чистый модерн, уставший от «украшательств». - Почему модернизм становится почти математикой, а постмодерн — театром. - И почему сегодня, спустя сто лет, мы снова возвращаемся к орнаменту, ремеслу, «русскому стилю» и любви к материалу. Ты узнаешь, что ничего не исчезает: ордеры и колонны живут даже в стеклянных башнях, а идеи модерна звучат в параметрической архитектуре XXI века. Изюминка лекции: Историк архитектуры, архитектор, реставратор Юлия Глазырина попробует «прочертить» большой цикл — от античности до современных экоформ — и понять, в какой точке этой спирали находимся сейчас. И самое интересное: попробует предсказать, что будет дальше. Ведь архитектура всегда заранее знает, куда движется мир.