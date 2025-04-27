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Царицы татарской песни

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о женщинах, повлиявших на татарскую музыку. В Камерном зале нового здания театра Камала состоится лекция заместителя главного редактора интернет-газеты «Реальное время», креативного директора лейбла Yummy Music Радифа Кашапова. «Татарская музыка – это, с одной стороны, Рашид Вагапов, Ильхам Шакиров, Хайдар Бигичев. С другой — это Зифа Басырова, Мунира Булатова, Сара Садыкова, Альфия Авзалова». На лекции слушателям предлагают познакомиться с жизнью артисток, послушать их голоса и понять секрет «мон».

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