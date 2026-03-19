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Тролль гнёт ель

Rockstar Bar
улица Пушкина, 29А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

За спиной 10 альбомов, почти полторы тысячи концертов, годы в гастрольных турах, множество последователей и тысячи верных слушателей, следящих за творчеством ТГЕ и его эволюцией. ...Меняются времена, музыкальные тренды и веяния... а питерский тролль и по сей день гнёт свою ель!

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