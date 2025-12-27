Вход подписчикам тг-канала «Ща» – 500 рублей, без подписки – 800 Настоящий городской романс, спетый хором. Целое поколение узнает в этих песнях свой саундтрек! На сцене — проводники в эпоху, когда цинизм был формой романтики, а «экспонат» висел в каждом доме. А после — специальная дискотека от «шТОш» для истинных ветеранов танцпола, где можно будет отвести душу под знакомые биты до самого утра. Бронь по номеру телефона. Бар открыт с 19:00.