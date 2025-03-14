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Tinder party

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Найди свою любовь на вечеринке знакомств Tinder! Приходи танцевать, флиртовать и заводить новые знакомства! Тебя ждёт: — Зажигательная музыка от диджеев; — Быстрые свидания; — Весёлые конкурсы и игры; — Призы и подарки для самых активных; — Интерактив от сексолога.

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