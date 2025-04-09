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тима ищет свет

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Мультижанровый музыкальный проект Тимофея Якимова. В своей музыке он экспериментирует с лоуфай и рок-звучанием, интегрируя туда разные жанры: от хип-хопа до электронной и поп-музыки. На концерте состоится презентация нового альбома.

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