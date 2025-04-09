Мультижанровый музыкальный проект Тимофея Якимова. В своей музыке он экспериментирует с лоуфай и рок-звучанием, интегрируя туда разные жанры: от хип-хопа до электронной и поп-музыки. На концерте состоится презентация нового альбома.