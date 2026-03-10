Лекция, на которой ты подвергнешься критическому анализу и осмыслишь феномен «тайного» знания вместе с Александрой Савельевой, кандидатом философских наук, ассистентом кафедры социальной философии КФУ. На протяжении многих веков люди пытались познавать мир во всем его многообразии и загадочности. Английский писатель Джон Фаулз писал, что «задавать вопросы — значит жить». В XXI веке большое количество людей всё ещё обращается к ненаучным и непроверенным теориям, которые уже должны были кануть в лету. Одни читают гороскоп, другие вытаскивают карту дня, составляют натальную карту и проверяют совместимость до или после первого свидания. Можно ли назвать теории заговоров новой формой мифа? Вместе с Александрой Савельевой попробуешь выяснить, почему стремление к знанию соседствует с поиском скрытых смыслов.