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Техники экстаза: искусство менять сознание?

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

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Завершение:

550₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Экстаз — состояние выхода за пределы привычного восприятия. В искусстве его изображали как мистический опыт, острое эмоциональное напряжение или физическое освобождение. В подборке — несколько примеров. Лекция «Техники экстаза: искусство менять сознание?». Спикер: кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории гуманитарных наук Павел Вавилов.

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