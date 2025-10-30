Экстаз — состояние выхода за пределы привычного восприятия. В искусстве его изображали как мистический опыт, острое эмоциональное напряжение или физическое освобождение. В подборке — несколько примеров. Лекция «Техники экстаза: искусство менять сознание?». Спикер: кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории гуманитарных наук Павел Вавилов.