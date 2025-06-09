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Театральная лаборатория «Мимо проходил спектакль»

Парк Крылья Советов
парк Крылья Советов

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Погрузись в мир, где границы между актёром и зрителем, реальностью и игрой стираются. ! Обрати внимание, что время проведения занятий указано примерное. Точное время будет известно позднее. В течение двух недель ты изучишь язык тела, откроешь новые смыслы и найдёшь свой голос в театре. Тебе предстоит создать собственный реквизит, продумать образ персонажа и выступить в парке. Занятия будут проходить ежедневно в ДК им. Ленина или в парке «Крылья Советов». Продолжительность занятий — 3 часа. Итоговое выступление пройдёт 21 июня в парке «Крылья Советов». Для участия тебе нужно заполнить заявку и рассказать о том, почему ты хочешь стать участником. Куратор программы: Руслан Риманас — клоун, актёр, резидент театральной площадки MON , выпускник Института новой клоунады Джанго Эдвардса и Академии дураков Славы Полунина во Франции.

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