Погрузись в мир, где границы между актёром и зрителем, реальностью и игрой стираются. ! Обрати внимание, что время проведения занятий указано примерное. Точное время будет известно позднее. В течение двух недель ты изучишь язык тела, откроешь новые смыслы и найдёшь свой голос в театре. Тебе предстоит создать собственный реквизит, продумать образ персонажа и выступить в парке. Занятия будут проходить ежедневно в ДК им. Ленина или в парке «Крылья Советов». Продолжительность занятий — 3 часа. Итоговое выступление пройдёт 21 июня в парке «Крылья Советов». Для участия тебе нужно заполнить заявку и рассказать о том, почему ты хочешь стать участником. Куратор программы: Руслан Риманас — клоун, актёр, резидент театральной площадки MON , выпускник Института новой клоунады Джанго Эдвардса и Академии дураков Славы Полунина во Франции.