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Тайпан х Drink Mall Korsto

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

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от 1200₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Впервые в Казане с большим сольным концертом. Услышишь лучшие песни за весь творческий путь группы. Тайпан Team — команда музыкантов, которые создают хиты и покоряют сердца миллионов слушателей по всему миру. В команде 7 артистов: Тайпан — Известен хитами «Луна не знает пути», « Заплела косы», «Грубиян», « Где-то там» LI ZA — мощный женский вокал и искренние тексты HYDY — авторский стиль и андеграундная эстетика ULU — исполнитель энергичных произведений, глубоко проникающих в душу слушателей, в свойственной ему этно современной подачей NAZAMI — сочетание элементов русской этники и современных тенденций, привлекающее зрителей необычностью исполнения KANA — Electronic Logmarin — меланхоличный поп и визуальный стиль нового времени Казань и все кто рядом, не пропусти!

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