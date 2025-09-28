Впервые в Казане с большим сольным концертом. Услышишь лучшие песни за весь творческий путь группы. Тайпан Team — команда музыкантов, которые создают хиты и покоряют сердца миллионов слушателей по всему миру. В команде 7 артистов: Тайпан — Известен хитами «Луна не знает пути», « Заплела косы», «Грубиян», « Где-то там» LI ZA — мощный женский вокал и искренние тексты HYDY — авторский стиль и андеграундная эстетика ULU — исполнитель энергичных произведений, глубоко проникающих в душу слушателей, в свойственной ему этно современной подачей NAZAMI — сочетание элементов русской этники и современных тенденций, привлекающее зрителей необычностью исполнения KANA — Electronic Logmarin — меланхоличный поп и визуальный стиль нового времени Казань и все кто рядом, не пропусти!