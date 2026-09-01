Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда
Про событие
Музыкально-художественный фестиваль в Казани на территории бывшего советского детского лагеря. Артисты первой и второй волны: Abelle aborigen Anit Levan Andey Kling Apollon Telefax Aunt Zaza Bankai Bilgesez Ilija Kate NV Kedr Livanskiy Onodera Philipp Gorbachev + Danila Holodkov Rin Roma Ptashenko Slow Moto Tag Ear Timur Ptahin Вентоулин Два обреза Мода на ток Размаха И другие имена :) На территории уловки22 будет доступно проживание в домиках. Информация о бронировании появится позже. Всю подробную информацию можно посмотреть в ТГ канале организатора: https://t.me/ulovka22me
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи