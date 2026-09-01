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уловка22

База отдыха «Глубокое Озеро», территория Озеро Глубокое, 1

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от 1900₽ до 4100₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
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Фестивали
Еда

Про событие

Музыкально-художественный фестиваль в Казани на территории бывшего советского детского лагеря. Артисты первой и второй волны: Abelle aborigen Anit Levan Andey Kling Apollon Telefax Aunt Zaza Bankai Bilgesez Ilija Kate NV Kedr Livanskiy Onodera Philipp Gorbachev + Danila Holodkov Rin Roma Ptashenko Slow Moto Tag Ear Timur Ptahin Вентоулин Два обреза Мода на ток Размаха И другие имена :) На территории уловки22 будет доступно проживание в домиках. Информация о бронировании появится позже. Всю подробную информацию можно посмотреть в ТГ канале организатора: https://t.me/ulovka22me

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