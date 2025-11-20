Татарча StandUp шоу — это вечер хорошего настроения, искреннего смеха и умных шуток о нашей жизни. Молодые комики делятся своими историями, наблюдениями и с юмором рассуждают о том, что знакомо каждому. Татарский стендап от клуба Шарык в театре Камала.