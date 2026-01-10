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Танцы под Углом

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс хореографа Эдуарда Хабибуллина направлен на развитие танцевальных навыков, музыкальности и уверенности в себе. На мастер-классе ты будешь: - слушать разную музыку и развивать музыкальность; - изучать танцевальные движения/степы; - придумывать хореографию и импровизировать; - транслировать свои эмоции через танец; - раскрывать свою индивидуальность. Эти навыки помогут: - увереннее чувствовать себя в обществе и танцевать под любую музыку; - разнообразить физическую активность; - улучшить эмоциональный фон; - больше узнать о танцевальной культуре; - обрести новых знакомых. Эдуард Хабибуллин — танцовщик, артист, педагог, хореограф. Участник телепроекта «Новые танцы» на ТНТ. Танцевальный стаж 20 лет (с 2005 года). Танцевальный никнейм ESTED.

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