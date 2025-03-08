Свет и цвет. Пишем маслом: мастер-класс + экскурсия
территория Кремль, 12
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Что тебя ждёт: - Экскурсия-вдохновение по миру подлинных произведений импрессионистов и постимпрессионистов. - Магия масляных красок: создай собственную картину, полную света и цвета. - Полная творческая свобода: все необходимые материалы предоставит организатор, забудь о заботах и дай волю фантазии!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи