Что тебя ждёт: - Экскурсия-вдохновение по миру подлинных произведений импрессионистов и постимпрессионистов. - Магия масляных красок: создай собственную картину, полную света и цвета. - Полная творческая свобода: все необходимые материалы предоставит организатор, забудь о заботах и дай волю фантазии!