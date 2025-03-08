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Свет и цвет. Пишем маслом: мастер-класс + экскурсия

Центр «Эрмитаж-Казань»
территория Кремль, 12

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Что тебя ждёт: - Экскурсия-вдохновение по миру подлинных произведений импрессионистов и постимпрессионистов. - Магия масляных красок: создай собственную картину, полную света и цвета. - Полная творческая свобода: все необходимые материалы предоставит организатор, забудь о заботах и дай волю фантазии!

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