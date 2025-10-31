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Суперкозлы

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Кремлёвская улица, 21

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800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сверкающее леопардовое трио рок-н-ролльных героев с размаху влетает в Казань! Легко узнаешь их по вою сирен за плечами и вспышкам молний над головой. Самые новые песни, проверенные бэнгеры и, конечно, кайфовый мерч. Жирнейший локальный суппорт: - Скейт ублюдки - Корпорация абсурда

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