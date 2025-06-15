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Суперфинал казанского поэтического слэма
улица Баумана, 44/8
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500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Последний этап главного поэтического состязания города. На сцену выйдут лучшие поэты сезона и выступят со своими стихами, а зрители будут их судить. Победитель заберёт 10к и получит возможность представить Казань на Всероссийском слэме в Москве. Поэты суперфинала: Иван Лиманский Илья Жуков Борис Васильев Мария Кондратьева Игорь Афонин Андре Егоров Диана Адова Лия Бензольская Амалия Чиликина Иван Баландин Наиль Шайхутдинов
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