Последний этап главного поэтического состязания города. На сцену выйдут лучшие поэты сезона и выступят со своими стихами, а зрители будут их судить. Победитель заберёт 10к и получит возможность представить Казань на Всероссийском слэме в Москве. Поэты суперфинала: Иван Лиманский Илья Жуков Борис Васильев Мария Кондратьева Игорь Афонин Андре Егоров Диана Адова Лия Бензольская Амалия Чиликина Иван Баландин Наиль Шайхутдинов