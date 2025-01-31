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  1. Казань
  2. События

Supercomputers party

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

День рождения основателя лейбла Ozone Pro, продюсера, музыканта и диджея Артура Хосровян, известного как DJ Art. В баре будет работать два танцпола — Techno UNIT и Psy UNIT. Сеты здесь отыграют диджеи из Казани, Москвы и Самары. В лайн-апе: Antonio (Мск) / Narada (Сам) / Psart (Мск) / RadaAlfa (Мск) / Code_Red (Кзн) / а также резиденты Ozone Pro — Art, ShamilOm, Parvati и DigitalDvidja. С лайвами на вечеринке выступят Catacomp и Deft.

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