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Сумерки: рассвет красного

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Кажется, пришло время влюбиться…в красное вино. В этом месяце на винном клубе будешь знакомиться с новыми красными, искать любимчиков и наслаждаться вечером, когда за окном уже сумерки, а в бокале — самое интересное. В стоимость входит: 4 бокала вина, закуски и сомелье.

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