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Еда
Про событие
Кажется, пришло время влюбиться…в красное вино. В этом месяце на винном клубе будешь знакомиться с новыми красными, искать любимчиков и наслаждаться вечером, когда за окном уже сумерки, а в бокале — самое интересное. В стоимость входит: 4 бокала вина, закуски и сомелье.
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