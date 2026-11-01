Кажется, пришло время влюбиться…в красное вино. В этом месяце на винном клубе будешь знакомиться с новыми красными, искать любимчиков и наслаждаться вечером, когда за окном уже сумерки, а в бокале — самое интересное. В стоимость входит: 4 бокала вина, закуски и сомелье.