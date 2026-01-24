Премьера спектакля Айдара Заббарова с Эмилем Талиповым. Знаменитый рассказ Михаила Шолохова — это история об Андрее Соколове, который прошёл ужасы Великой Отечественной войны и сохранил в себе способность любить и дарить доброту и сострадание ближним. Соколов смог сохранить идеалы гуманизма и свободы даже в условиях рабства, варварства и распада личности. Творческая команда спектакля во главе с режиссёром Айдаром Заббаровым попытается взглянуть на этот рассказ с новой стороны. Создателей интересует философский смысл этой истории: что такое судьба человека? Кто ей управляет — кто-то свыше или сам человек? Спектакль объединит актёрскую игру заслуженного артиста РТ Эмиля Талипова и артистов-кукловодов Валерия Антонова и Анны Зиннатуллиной.