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Суббота

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Выпускница казанской сцены Masha Volum в этот раз навещает родные стены не одна, а с единомышленником. Впервые в Казани за пультом окажется Skunk York — звукорежиссёр, коллекционер винила и сооснователь лейбла экспериментальной и неудобной музыки Exponere. Ожидается вся необходимая клаб-база — хаус, техно, электро. Вход 500 руб или свободный подписчикам тг-канала ТГ канал: https://t.me/solkzn

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