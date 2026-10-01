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Про событие
Выпускница казанской сцены Masha Volum в этот раз навещает родные стены не одна, а с единомышленником. Впервые в Казани за пультом окажется Skunk York — звукорежиссёр, коллекционер винила и сооснователь лейбла экспериментальной и неудобной музыки Exponere. Ожидается вся необходимая клаб-база — хаус, техно, электро. Вход 500 руб или свободный подписчикам тг-канала ТГ канал: https://t.me/solkzn
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