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Вечеринки
Про событие
Камерная вечеринка в пространстве ресторана. Музыка Li|Lu, антураж и уют шикарного интерьера, близкий контакт с артистами и только 200 гостей. Li|Lu — московский дуэт Luckyashowa и Lilo Andzho, стремительно ворвавшийся на международную электронную сцену, выступив на площадках уровня Mayan Warrior, ADE и Gardens of Babylon.
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