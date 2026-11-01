Камерная вечеринка в пространстве ресторана. Музыка Li|Lu, антураж и уют шикарного интерьера, близкий контакт с артистами и только 200 гостей. Li|Lu — московский дуэт Luckyashowa и Lilo Andzho, стремительно ворвавшийся на международную электронную сцену, выступив на площадках уровня Mayan Warrior, ADE и Gardens of Babylon.