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Sturmmann

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Кремлёвская улица, 21

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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Новая Сибирская Тяжесть в Казани. Группа Sturmmann — музыкальный проект, объединяющий в себе лучшие черты звучания Industrial Metal, NDH и EBM. Команда существует с 2016 года. Среди подобных коллективов выделяется благодаря глубоко проработанной электронной составляющей, богатству оркестровых элементов, многогранному вокалу и уникальной атмосфере, создаваемой живой скрипкой. На данный момент Sturmmann выпустили два альбома, девять синглов и сняли четыре клипа, а GMV видео на песню Soldat, созданное фанатом группы, набрало более 7 миллионов просмотров. Коллектив состоит из шести музыкантов: вокалист, который также отвечает за электронные и оркестровые аранжировки, два гитариста, басист, ударник и скрипачка. Новая Сибирская Тяжесть, звучащая на языке Гёте и Канта, — это лучший NDH, созданный в России. Готовься к настоящей буре! Билеты в предпродаже дешевле. Ближе к концерту билеты будут дороже. На входе дороже.

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