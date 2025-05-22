Выставка Зухры Салаховой, казанской художницы, резидентки «Смены», финалистки ежегодного проекта The Blueprint 100. В экспозиции будут представлены новые работы художницы, состоящие из коллажной графики и текстильной живописи. «Студия Орфея» — новый проект, через который художница исследует влияние ежедневных ритуалов и самоконтроля на восприятие мира и самого себя. Как и в своих предыдущих выставках, художница обращается к греческой мифологии, развивая ее и перекладывая на современность. В «Студии Орфея» повседневная «бьюти-рутина» выступает как инструмент самовоспитания и утопического стремления к самопридуманному идеалу. Зухра Салахова обращается к фигуре Орфея (мифического поэта и певца) и взгляду на тело как на поле дисциплины, самоконтроля и аскетической практики. В выставке ежедневный бытовой процесс утренней рутины рассматривается как ситуации режиссуры себя, а методы и инструменты для ухода выступают способом контроля своего истеричного животного начала. Экскурсии-медиации по будням в 18:30 и по выходным в 13:00 и 18:30& Вход свободный.