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Сценарии жизни: как мы попадаем в похожие отношения. Можно ли выбраться?
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции расскажут, почему люди оказываются в похожих отношениях, как формируются эмоциональные паттерны и что мешает создавать гармоничные связи. Спикер — клинический психолог Максим Зрютин.
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