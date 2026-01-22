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  1. Казань
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Страсти по эго

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

То самое «я», которое требует подтверждения, страдает от сравнения, боится быть незамеченным, но не может просто «уйти». Страсть, которую мы то прячем, то нарочито демонстрируем. То, что болит, когда нас не выбирают. То, что мы пытаемся «починить» — будто оно давно сломано. На лекции разберут: • Можно ли отпустить эго, не потеряв себя? • Есть ли этика переживаний от эго? Или это эгоцентризм в маске уязвимости? • Может ли искусство стать пространством, где эго не надо защищать?

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