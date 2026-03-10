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Стендап в Казани: Путь без гарантий

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Творческий вечер и обсуждение. Авторский комментарий режиссера документального фильма «Стендап в Казани: Путь без гарантий» и экспертный взгляд кинокритика с ключевыми моментами фильма на большом экране. Приходи на эксклюзивную творческую встречу с создателями документального проекта. Это не просто киносеанс, а глубокое погружение в индустрию изнутри. Вместе с авторами фильма и приглашенным кинокритиком Адилёй Хайбуллиной разберёшь феномен казанской комедии, стендап на стыке киноискусства и путь независимого автора. Что тебя ждет: — Режиссерский комментарий: Честный разговор о том, как снималось кино «без гарантий». — Мнение эксперта: Кинокритик разберет художественные приемы и актуальность темы. — Просмотр материала: Увидишь ключевые моменты фильма на большом экране. — Открытый микрофон: Ответы на вопросы и обсуждение со зрителями. Событие для тех, кто любит юмор, кино и Казань.

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