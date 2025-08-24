На экскурсии ты совершишь водную прогулку в компании с гидом на катерах к двум старым водозаборам Казани — один словно замок на воде, исторический памятник и гриб, который строили немецкие военнопленные! Также увидишь живописный правый берег Волги. Сок или игристое предоставляется на выбор. Старт Нижнезареченская дамба, 1 Уточняй количество свободных мест и записывайся на экскурсию заранее.