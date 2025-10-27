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StandUp. Новые шутки

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Нет, это не шоу, где выступает кто попало. Это шоу, где StandUp комики Казани готовы рассказывать новые шутки только для тебя. Это шоу всегда проходит сумбурно и немного сумасшедшие, но от этого всегда весело, смешно и динамично. Полное расписание StandUp концертов можно увидеть по кнопке выше. Каждые понедельник и среду.

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