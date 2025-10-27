Нет, это не шоу, где выступает кто попало. Это шоу, где StandUp комики Казани готовы рассказывать новые шутки только для тебя. Это шоу всегда проходит сумбурно и немного сумасшедшие, но от этого всегда весело, смешно и динамично. Полное расписание StandUp концертов можно увидеть по кнопке выше. Каждые понедельник и среду.