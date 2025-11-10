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Средневековая игротека

Мельница, Петербургская улица, 56/14, 2 этаж

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 6+
Игры

Про событие

Средневековая игротека — это коллекция настольных игр эпохи Средневековья, включающая: 1. Дальдозу — динамичную игру на ловкость и стратегию на корабле. 2. Хнефатафл — древнюю скандинавскую тактическую игру. 3. Счастливый домик — немецкую игру XIV века для развития финансового мышления. 4. Лису и гусей — стратегию, похожую на шашки. 5. Средневековый покер и Амбар — скандинавские игры на логику и тактику. Отличный способ погрузиться в историю через игровую культуру прошлого.

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