Средневековая игротека — это коллекция настольных игр эпохи Средневековья, включающая: 1. Дальдозу — динамичную игру на ловкость и стратегию на корабле. 2. Хнефатафл — древнюю скандинавскую тактическую игру. 3. Счастливый домик — немецкую игру XIV века для развития финансового мышления. 4. Лису и гусей — стратегию, похожую на шашки. 5. Средневековый покер и Амбар — скандинавские игры на логику и тактику. Отличный способ погрузиться в историю через игровую культуру прошлого.