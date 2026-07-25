Киножурнал Ornament празднует своё семилетие. Совместно с командой журнала приглашают тебя на спидфрендинг. Это быстрый и увлекательный формат знакомств для тех, кто хочет найти новых друзей во взрослом возрасте, разговаривая о том, что действительно интересно. Растопить лёд и начать разговор помогут специально подготовленные карточки «Фильмы, которые мы…» с вопросами о любимом кино. А ещё во время встречи можно будет попробовать специальный напиток, который был создан командой Ornament вместе с кофейней «Фильтр», — освежающий эспрессо-тоник с юдзу и гибискусом. Два круга — в 16:00 и 17:15 Участие бесплатное, по регистрации. Встречу проведёт менеджер по маркетингу и комьюнити Ornament Лиана Костригина.