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Спидфрендинг. Фильмы, которые мы...

улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Киножурнал Ornament празднует своё семилетие. Совместно с командой журнала приглашают тебя на спидфрендинг. Это быстрый и увлекательный формат знакомств для тех, кто хочет найти новых друзей во взрослом возрасте, разговаривая о том, что действительно интересно. Растопить лёд и начать разговор помогут специально подготовленные карточки «Фильмы, которые мы…» с вопросами о любимом кино. А ещё во время встречи можно будет попробовать специальный напиток, который был создан командой Ornament вместе с кофейней «Фильтр», — освежающий эспрессо-тоник с юдзу и гибискусом. Два круга — в 16:00 и 17:15 Участие бесплатное, по регистрации. Встречу проведёт менеджер по маркетингу и комьюнити Ornament Лиана Костригина.

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