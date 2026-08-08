Спецпоказ: «Непокой»
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Новый авторский анимационный фильм одного из самых титулованных российских аниматоров Леонида Шмелькова «Непокой» — мистический триллер о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле и не может оттуда выбраться. Сам режиссёр описывает свое кино как «смесь фильмов Дэвида Линча с "Днем сурка"». В основе картины лежит проза в жанре магического реализма — рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» о брате и сестре, живущих в доме, захваченном неведомыми силами, а также переосмысление мифа об Одиссее, попавшем в заточение на остров к прекрасной нимфе бессмертия и вечной молодости Калипсо. Спикер: Алексей Мелихов — кандидат филологических наук и доцент кафедры зарубежной литературы КФУ.
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