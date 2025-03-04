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Спецпоказ мультфильма «Мемуары Улитки»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

1970-е годы. В городе Кранберри живет одинокая женщина Грейс Пудл, любящая читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в ее жизни появляется эксцентричная пожилая женщина Пинки, и жизнь Грейс наполняется радостью. Австрийскую ленту режиссёра Адама Бенджамина Эллиота номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар». Показ на языке оригинала с русскими субтитрами откроет кинокритик Адиля Хайбуллина.

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