1970-е годы. В городе Кранберри живет одинокая женщина Грейс Пудл, любящая читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в ее жизни появляется эксцентричная пожилая женщина Пинки, и жизнь Грейс наполняется радостью. Австрийскую ленту режиссёра Адама Бенджамина Эллиота номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар». Показ на языке оригинала с русскими субтитрами откроет кинокритик Адиля Хайбуллина.